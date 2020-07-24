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MESKİ, ücret tarifesini güncelliyor

Mersin'de su faturalarında yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldı.

MESKİ, ücret tarifesini güncelliyor
24.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:50

Mersin'de su faturalarında yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, MESKİ Olağan Genel Kurulu gündemine getirdiği su faturaları için indirim teklifi ile yeni kademe aralıkları belirlendi. Buna göre, yüzde 50 olarak alınan atıksu ücreti, yapılan indirimle yüzde 45'e çekildi. Bir metreküp üzerinden alınan bakım ücreti ise tamamen kaldırıldı. Böylece su faturalarında yaklaşık yüzde 20 indirim yapıldı. 15 metreküp su kullanan ve daha önce 111 lira 67 kuruş ödeme yapan bir abone, son yapılan değişiklikle 88 lira 86 kuruş fatura ödeyecek.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ücret tarifemizde kademelerde yapılan değişiklik ve atıksu bedeline yapılan indirimle vatandaşlarımız suyu daha ucuza kullanacak. Hane halkının ev ekonomisine önemli katkılar sunacak olan indirim ile vatandaşlarımız su faturalarını ödemekte zorluk yaşamayarak, rahat bir nefes alacak" denildi.

MESKİ ücret tarifelerinde gidilen değişikliğe göre; 0-10 metreküp olan birinci kademe 0-15 metreküp, 11-20 metreküp olan ikinci kademe 16-30 metreküp, 21-75 metreküp olan üçüncü kademe 30-75 metreküp, dördüncü kademe ise 76 metreküp ve üzeri olarak belirlendi. Mut ve Bozyazı ilçelerinde ise tarım ve hayvancılığın yaygın olmasından dolayı su kademelerinde farklı bir değişiklik yapıldı. Mut ve Bozyazı'da uygulanacak yeni su ücret tarifesine göre, birinci kademe 0-30 metreküp, ikinci kademe 31-75 metreküp, üçüncü kademe 76 metreküp ve üzeri oldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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