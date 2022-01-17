Son dakika haberleri | MEŞALE TOLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR AÇIKLANDI; TOLU BERAAT ETTİ

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'de terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu'nun aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme aralarında Meşale Tolu ve eşi Suat Çorlu'nun da olduğu 19 sanığın beraatına karar verdi. Heyet 4 sanık hakkında ise 10 aydan 6 yıla kadar değişen hapis cezası verdi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sinan Aktaş ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Almanya Başkonsolosluğu yetkilileri de izleyici olarak yer aldı.

HİÇBİR ZAMAN GEZİ PARKI EYLEMLERİNE KATILMADIM

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Sinan Aktaş '3-4 mahkeme önce gizli tanık ifadesi alınmıştı. Tanık tüm sanıkları tanıdığını söylemişti. Gezi Parkı eylemlerinde bizi gördüğünü söyledi ancak ben gezi parkı eylemlerine katılmadım. İstanbul yaşıyorum ama hiçbir zaman Gezi Parkı eylemlerine katılmadım. Beraatımı talep ediyorum dedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin belirtilen suçlardan beraatlarını talep ettiler.

19 SANIĞA BERAAT, 4 SANIĞA İSE HAPİS CEZASI KARARI

Mahkeme heyeti aralarında tutuksuz sanıklar Meşale Tolu Çorlu ve eşi Suat Çorlu'nun da bulunduğu 19 sanık hakkında 'Silahlı örgüt üyeliği ve Terör örgütü propagandası yapmak suçlarından beraatlarına kararı verdi. Heyet Serkan Okatan ve Deniz Havuç'a ise Silahlı terör örgütü adına suç işlemek ve Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na muhalefet' suçlarından 6'şar yıl 5'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, Havuç ve Okatan'ın yurt dışına çıkış yasaklarının da devamına hükmetti. Mahkeme sanık Ali Aykut'a Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, aynı suçtan Serkan Zorlu'ya ise 10 ay hapis cezası veren mahkeme, sanıkların cezalarını erteledi.

YAKLAŞIK 8 AY TUTUKLU KALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin MLKP terör örgütü tarafından yapılan çağrılara uyarak örgüt mensuplarının cenazeleri ile örgütün diğer eylemlerine katılmakla suçlanıyorlar. Şüphelilerin, MLKP terör örgütü propagandası yapmak ve Terör örgütüne üye olmak suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor. Meşale Tolu, 2017 yılının Mayıs ayında İstanbul'da tutuklanmış ve yaklaşık 8 ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılınca vatandaşı olduğu Almanya'ya dönmüştü.