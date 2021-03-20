Merzifon'da yangın çıkan müştemilat kullanılamaz hale geldi
20.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:50
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi Şehit Yaşar Akpınar Sokak'ta Kesin Doğan'a ait evin müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Merzifon Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan