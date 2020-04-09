Mersinliler 'evde kaldı', kent boşaldı (2)
VAKA SAYISININ ARTMASININ ÖNÜNE GEÇTİLERKoronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyulduğu görülen Mersin'de, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçildiği ortaya çıktı.
09.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:40
VAKA SAYISININ ARTMASININ ÖNÜNE GEÇTİLER
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyulduğu görülen Mersin'de, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçildiği ortaya çıktı. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerle büyükşehirler bazında en az vakaya sahip kentler arasında yer alan kentte 30 vaka görülürken, virüs kaynaklı ise 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA