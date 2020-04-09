Mersinliler 'evde kaldı', kent boşaldı (2) VAKA SAYISININ ARTMASININ ÖNÜNE GEÇTİLERKoronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyulduğu görülen Mersin'de, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçildiği ortaya çıktı.

VAKA SAYISININ ARTMASININ ÖNÜNE GEÇTİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyulduğu görülen Mersin'de, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçildiği ortaya çıktı. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerle büyükşehirler bazında en az vakaya sahip kentler arasında yer alan kentte 30 vaka görülürken, virüs kaynaklı ise 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA