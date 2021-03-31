Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,66 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,40
|4,66
|Portakal
|Kg
|2,40
|5,00
|Mandalina
|Kg
|2,67
|6,20
|Greyfurt
|Kg
|2,10
|5,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|7,10
|8,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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