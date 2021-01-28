Mersin Ticaret Borsası
28.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:48
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,35 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBulgur (Paketli)Kg2,864,20MandalinaKg3,003,35PortakalKg2,322,77Limon Kg3,203,20.
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,35 liradan satıldı
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Bulgur (Paketli)
|Kg
|2,86
|4,20
|Mandalina
|Kg
|3,00
|3,35
|Portakal
|Kg
|2,32
|2,77
|Limon
|Kg
|3,20
|3,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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