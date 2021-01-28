Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

28.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:48
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,35 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBulgur (Paketli)Kg2,864,20MandalinaKg3,003,35PortakalKg2,322,77Limon Kg3,203,20.

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,35 liradan satıldı

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
Bulgur (Paketli)Kg2,864,20
MandalinaKg3,003,35
PortakalKg2,322,77
Limon Kg3,203,20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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