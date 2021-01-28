Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 3,35 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBulgur (Paketli)Kg2,864,20MandalinaKg3,003,35PortakalKg2,322,77Limon Kg3,203,20.