MERSİN Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdi
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MERSİN Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdi

Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar, sıcak havada serinlemek için denize girdi.

MERSİN Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdi
19.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:20

Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar, sıcak havada serinlemek için denize girdi. Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu Mersin'de, 0-14 yaş arası çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını delip, denize koştu. Çocuklar, Kızkalesi Plajı'ndan denize girdi, minyatür kayıkla da suya açıldı. Sokak köpeklerinin de denize girdiği görüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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