MERSİN Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdi Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar, sıcak havada serinlemek için denize girdi.

Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdi MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar, sıcak havada serinlemek için denize girdi. Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu Mersin'de, 0-14 yaş arası çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını delip, denize koştu. Çocuklar, Kızkalesi Plajı'ndan denize girdi, minyatür kayıkla da suya açıldı. Sokak köpeklerinin de denize girdiği görüldü. Kaynak: DHA