MERSİN Hemşire annenin 5 yaşındaki oğluna kum havuzu sürprizi
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MERSİN Hemşire annenin 5 yaşındaki oğluna kum havuzu sürprizi

Hemşire annenin 5 yaşındaki oğluna kum havuzu sürpriziMERSİN Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Efsun Uçuk'un 5 yaşındaki oğlu Ateş'in, kum havuzunda oynama isteği komşuları Yıldız ve Ahmet Çakıp çiftinin talebiyle, belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

MERSİN Hemşire annenin 5 yaşındaki oğluna kum havuzu sürprizi
14.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:44

Hemşire annenin 5 yaşındaki oğluna kum havuzu sürprizi

MERSİN Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Efsun Uçuk'un 5 yaşındaki oğlu Ateş'in, kum havuzunda oynama isteği komşuları Yıldız ve Ahmet Çakıp çiftinin talebiyle, belediye ekiplerince gerçekleştirildi. Ateş için yaşadığı sitenin bahçesine kum havuzu yapıldı.

İlçeye bağlı Yenimahalle'de oturan Yıldız ve Ahmet Çakır çifti, kriz merkezini arayıp, apartman komşuları hemşire Efsun Uçuk ve 5 yaşındaki oğulları Ateş için sürpriz yapmak istediklerini bildirdi. 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ateş'in evde sıkıldığını ve sürekli olarak oynamak için kum havuzu istediğini ifade eden Çakır çifti, Mezitli Belediyesi'nden destek talep etti. Talebin üzerine harekete geçen Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ahşap bir kum havuzu yaparak apartmanın bahçesine yerleştirdi. Havuzu kumla dolduran ekipler, çarşamba günleri 11.00- 15.00 saatleri arasında 20 yaş altı kişiler için verilen sokağa çıkma izninde Ateş'in süprizini görünce yaşadığı mutluluğa ortak oldu. Önce çekinerek kuma yaklaşan Ateş, daha sonra alkışlarla sevincini gösterdi. Ateş'in kumla oyununa hemşire annesi Efsun Uçuk ve komşuları Yıldız ile Ahmet Çakır çifti de eşlik etti.

'HEMŞİLER GÜNÜ'NDE KOMŞULARIMIZIN SÜRPRİZİ ÇOK ÖZEL OLDU'

Hemşireler Günü'nde kendisine ve oğluna yapılan sürprizle çok mutlu olduğunu ifade eden anne Efsun Uçkun, "Komşuluk ilişkilerinin unutulduğu günümüzde komşularımızın yaptıkları bu sürpriz çok özel ve önemli. Oğlum sürekli olarak kum üzerine oynamak istiyor ve ben sorumlu bir anne olarak bunu yerine getirememenin üzüntüsünü yaşıyordum. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın duyarlı yaklaşımı beni çok etkiledi. Geçirdiğimiz bu zor süreçte çocuğumun mutluluğu ailemize moral oldu. Kendisine ve komşularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

'BELEDİYEMİZ HEMEN GERİ DÖNÜŞ YAPTI?

Ateş'in içinde bulunduğu durumun tüm çocuklar için geçerli olduğunu ifade eden Ahmet ve Yıldız Çakır çifti ise, "Belediyemizin yanımızda olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu. Evde bahçeye bile çıkmadan yaşayan Ateş için de, oğlunu evde bırakarak çalışmak zorunda olan hemşire Efsun Uçuk için de zor bir durum. Biz de Hemşireler Günü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması nedeniyle hem annesine hem de Ateşimize sürpriz yapmak istedik. Sağ olsunlar Belediyemizden hemen geri dönüş aldık ve hemen kum havuzu oluşturuldu. Ateşimize sokağa çıkma kısıtlamasına ara verildiği çarşamba günü çok özel bir sürpriz yapma şansı bulduk. Mezitli Belediyesi çalışanları da bu sürprize ortak oldu" diye konuştu.

MERSİN Hemşire annenin 5 yaşındaki oğluna kum havuzu sürprizi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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