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Yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de yılbaşına sayılı saatler kala çarşı merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de yılbaşına sayılı saatler kala çarşı merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Merkez Akdeniz ilçesindeki çarşıda yılbaşı alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, kuruyemiş ve hediyelik eşya satılan dükkanlardaki yoğunluk oluşturdu.

Çarşıda kuruyemişçiler, kahveciler ve lokumcularda yoğunluk gözlendi.

Yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

Yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

Yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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