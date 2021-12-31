Yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de yılbaşına sayılı saatler kala çarşı merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de yılbaşına sayılı saatler kala çarşı merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Merkez Akdeniz ilçesindeki çarşıda yılbaşı alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, kuruyemiş ve hediyelik eşya satılan dükkanlardaki yoğunluk oluşturdu.
Çarşıda kuruyemişçiler, kahveciler ve lokumcularda yoğunluk gözlendi.