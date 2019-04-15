Mersin'de İşçileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 11 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 33 S 8250 plakalı midibüs bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Aracın devrilmesi ile birlikte içinde bulunan ve bazıları sıkışan işçileri yoldan geçenler ve vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri yolda kontrol sağlarken, 11 yaralı ambulanslarla ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA