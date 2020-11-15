Mersin'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Mersin'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

15.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 19:36
Mersin'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ömer Kurul (28) idaresindeki 33 AAH 188 plakalı motosiklet ile Metin Taş (23) yönetimindeki 59 ZV 982 plakalı motosiklet Narlıkuyu Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücüler ile Taş'ın motosikletindeki Arife Sezer yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kurul'u Erdemli Devlet Hastanesine, Taş ve Sezer'i ise Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Ömer Kurul, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, diğer 2 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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