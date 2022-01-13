Mersin'de çiftçilere sulama sistemlerinin destek projesi anlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Projesi bilgilendirilme toplantısı yapıldı.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ömer Seyran, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kırsal kalkınmaya önem verdiklerini belirterek, projenin 1 milyon liraya kadar yüzde 50 hibe destekli olduğunu aktardı.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız da ilçedeki çiftçilerin modern sulama sistemini kullanmaları ve bu projeden faydalanılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından çiftçilere proje hakkında bilgi verildi.

Projeye başvurular 28 Şubat'a kadar devam edecek.

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