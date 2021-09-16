Mersin'de arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklar Mahallesi 90093 Sokak sakinleri, bir evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler banyoda Ramazan Memiş'in (50) cesedini buldu. Yapılan incelemede Memiş'in vücudunun birçok yerinden bıçaklandığı belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ramazan Memiş'in en son arkadaşı M.Ö. ile eve girdiğini tespit eden ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli M.Ö. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ifadesinde alacak verecek meselesi yüzünden cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, gözyaşı döktü. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.