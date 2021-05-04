Mersin'de 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde durdurdukları M.O. (36) idaresindeki tankerde arama yaptı.

Ekipler, tankerde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, M.O. ve araçtaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan