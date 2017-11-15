Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 'Toplu Taşımada Güvenilirlik Ödülü' Verildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda ‘Toplu Taşımada Güvenilirlik’ birincilik ödülüne layık görüldü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nda 'Toplu Taşımada Güvenilirlik' birincilik ödülüne layık görüldü.
İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Salonu'nda 2-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda, Sağlık ve Güvenlik kategorisinde 'Toplu Taşımada Güvenilirlik' ödülünü alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kenan Tektemur, UCLG- MEWA Kentsel Mobilite Komitesi Paneli'nde 'Yol Güvenliği' konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı.
Ödülü aldıktan sonra Mersin'e dönen Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret ederek, ödülü Kocamaz'a takdim etti. - MERSİN