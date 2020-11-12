Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek

Cumartesi günü göreve gelen TCMB'nin yeni Başkanı Naci Ağbal, icraatlara 'hızlı' başladı. TCMB'nin ödeme sistemi FAST (Hızlı) hizmete giriyor. 18 Aralık'ta pilot olarak hizmete girecek uygulama 8 Ocak itibariyle devreye alınacak. Yeni ödeme sistemi ile EFT'de mesai sınırı kalkacak, 7/24 para transferi dönemi başlayacak.

Bankalar arası para transferi (EFT) için mesai saatlerini beklemeye son. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı. Böylece farklı bankalardaki hesaplar arasındaki para transferinde (EFT) saat 17.00 sınırı kalkacak, 7/24 para transferi dönemi başlayacak.

"KISA BİR ZAMAN İÇERİSİNDE"

TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." denildi.

Açıklamada, FAST Sistemi'yle birlikte ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylece, TCMB'nin ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır. Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

HANGİ BANKALAR 'FAST'I KULLANACAK?

Türkiye İş Bankası, TCMB'nin 18 Aralık 2020'den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST sisteminde "Kolay Adres" ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlayacağını duyurdu.

1000 TL'YE KADAR

1.000 TL'ye kadar para transferleri İşCep ve İnternet Şubesi kanalıyla yapılabilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek konuya ilişkin açıklamasında; "Artık dileyen herkes, hesabına cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi bilgileri tanımlayan müşterilerimize, IBAN yerine Kolay Adres sistemine kaydedilen bu kolay bilgileri kullanarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yapısı üzerinden çok daha kısa sürede para transferi gerçekleştirebilecek'' dedi.

Para transferindeki bu kolaylığın uzun IBAN numarasının eklenmesi, ezberlenmesi veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracağını belirten ''Şimşek Banka dışına yapılacak para transferleri de, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sayesinde 7/24 dijital kanallarımızdan gerçekleştirilebilecek. Bireysel müşterilerimiz 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubemiz üzerinden cep telefonu ve e-posta gibi Kolay Adres bilgilerini tanımlayabilmeye başladılar, yakın zamanda ticari müşterilerimiz de bu uygulamayı kullanabilecekler. Kolay Adres ile para transferleri ise Fonların Anlık ve Sürekli Transferi'nin hayata geçmesi ile başlayacak." diye konuştu.

"HIZLI VE KOLAY"

Akbank da Merkez Bankası'nın 8 Ocak itibariyle sunacağı FAST sistemi ve Kolay Adres uygulaması ile müşterilerinin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta bilgileri ile 7/24, hızlı ve kolay para transferi yapılmasına imkan sağlayacağını bildirdi. Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal yaptığı açıklamada "Müşterilerimiz Akbank dijital kanallarından, güvenli bir şekilde ve saniyeler içerisinde Kolay Adres tanımlamalarını yapabiliyor. 8 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kolay Adres ile para transferi işlemlerini 7/24, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilecekler. Bu yenilikçi uygulama ile artık para transferleri için uzun IBAN numarasını paylaşma, kopyalamaya çalışma gibi zorluklar ortadan kalkıyor. Ödeme ekosisteminde başlayacak bu yeni dijital dönemde bizler de müşterilerimize tüm bu kolaylıkları Akbank dijital kanallarından sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.