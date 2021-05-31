Meram'da kamu yatırımları devam ediyor
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Meram'da kamu yatırımları devam ediyor

Meram'da kamu yatırımları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Meram'da, 445 milyon lirayı aşan yatırım tutarıyla bakanlıklar ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çok sayıda projenin yapım çalışmaları devam ediyor.

Meram'da, 445 milyon lirayı aşan yatırım tutarıyla bakanlıklar ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çok sayıda projenin yapım çalışmaları devam ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, kısa süre önce temelleri atılarak yapımına başlanan ve çalışmaları hızla devam eden millet bahçesi, TRT Film Platosu, veledrom, sporcu yetiştirme merkezi, Sahipata Mahallesi Şükran Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Meram Çamlıbel Çevre Düzenlemesi, Alaaddin Bulvarı Cephe Rehabilitasyonu, İsmail Ketenci Caddesi, Meram Hükümet Konağı gibi projeler tamamlandığında Meram'ın marka değerinin daha da artacağını belirtti.

Kavuş, ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Meram Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmaların yanında hız kesmeden devam eden bu birbirinden değerli projelerin yapımları tamamlandığında ilçemizin çehresi çok değişecek. Adeta yeni bir Meram inşa edilecek. Bu projelerin Meram'a kazandırılması noktasında gösterdikleri hassasiyet ve verdikleri değer için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, il ve ilçe başkanımız ile teşkilatlarımıza ve tüm emeği geçenlere, şahsım, kurumum ve tüm hemşehrilerim adına tekrar teşekkür ediyorum. Bizler ilçemiz ve hemşehrilerimize hizmet için gece gündüz demeden çalışmaya koşturmaya devam edeceğiz. Yarınlar için Meram'ı daha güzel günler bekliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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