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Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin'den Beşiktaş Kulübüne ziyaret

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin'den Beşiktaş Kulübüne ziyaret

Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Tahir Şahin'i ağırladı.

Kocadağ, Şahin'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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