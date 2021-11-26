Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin'den Beşiktaş Kulübüne ziyaret
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Tahir Şahin'i ağırladı.
Kocadağ, Şahin'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
Haberi Kaydet