Menemenspor'da Traore ve Mohamed gitti

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Menemenspor'da pazar günü oynananacak Adana Demirspor karşılaşması öncesi iki yabancı futbolcunun takımdan ayrıldığı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Menemenspor'da pazar günü oynananacak Adana Demirspor karşılaşması öncesi iki yabancı futbolcunun takımdan ayrıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Mamadou Traore ve Omar Mohemed'in son haftayı beklemeden İzmir'den gittikleri ifade edildi.

Menemenspor'la 6 aylık sözleşme imzalayan futbolcuların yönetimden izin istedikleri bildirildi. Mali'nin Stade Malien Bamako takımından gelen orta saha Traore, 11 lig maçında sarı-lacivertli formayı terletirken 1 asist yaptı. ABD'nin Greenville Triumph ekibinden transfer edilen kanat oyuncusu Mohamed ise 14 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asistle oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı