Menemen Belediyespor'da Liderlik Gitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü İnegölspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 4'üncü mağlubiyetini alan Menemen Belediyespor, zirve yarışındaki rakiplerinin kazanmasıyla 5 hafta sonra liderlikten oldu. Sarı-lacivertlilerin kıyasıya çekiştiği Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor'u evinde 4-0 yenerek koltuğu devraldı. Hatayspor da Bucaspor engelini aynı skorla aşıp 44 puana ulaştı ve Menemen Belediyespor'un ensesine yapıştı. Diğer rakip Sivas Belediyespor haftayı puansız kapatırken, 5'inci sıradaki Keçiörengücü de Tokatspor'u 5-0'la geçti. Teknik direktör Suat Kaya zorlu bir sezon gaçirdiklerini belirterek, "İnegölspor yenilgisini telafi edip yeniden ilk sıraya çıkacağız. Önemli olan sezon sonunda ligi zirvede bitirmek" dedi. - İzmir