Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

29.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:07
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Yalçın, Afyonkarahisar Valiliği, belediye başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ve Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Yalçın, belediye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubesi işbirliğinde düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" Kitap Okuma Yarışması projesine desteklerinden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeybek de, "Afyonkarahisar'da el birliği ile çalışıyoruz. Biz gelecek nesillerimizin iyi yetişmesi ile ilgili eğitime elimizden gelenin fazlasını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Daha sonra sendikasının kentteki şube başkanlarıyla bir araya gelen Yalçın, bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yalçın'ın ziyaretlerine Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ve Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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