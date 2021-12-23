Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'nın ilçelerini ziyaret etti

KARACABEY, BURSA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Partisinin Karacabey ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştiren İnce, burada yaptığı konuşmada, Karacabey'in tarım ilçesi olduğunu ancak mazot, gübre ve ilacın çok pahalandığını söyledi.

İktidar ve muhalefetin pahalılıkta suçu marketlere attığını savunan İnce, "Biz burada çözüm üreteceğiz. Önce üretimi artırmalıyız. Üretimi artırmanın yolu da Hazine arazileri ve balkondaki saksılar dahil her yere ekip, dikmeliyiz. İlaçta, gübrede ve mazottaki vergileri indirmeliyiz. Üretim seferberliğini başlatmalıyız. İddia ediyorum civciv ve ilaç avro ile olursa yumurta ucuz olmaz." dedi.

Konuşmasının ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren İnce, daha sonra Mustafakemalpaşa ilçesine geçti.

Burada pazaryerini gezen ve esnafı ziyaret eden İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.