Melikgazi Belediyesi, Kazancılar Çarşısı'nı yenileyecek Melikgazi Belediyesi, Kazancılar Çarşısı ve çevresi ile bütünleşen yenileme projesi için çalışma başlattı.

Melikgazi Belediyesi, Kazancılar Çarşısı ve çevresi ile bütünleşen yenileme projesi için çalışma başlattı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kazancılar Çarşısı'ndaki yeni projenin prototipini Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ile birlikte inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Palancıoğlu, Kazancılar Çarşısı'nın Kayseri için önemli bir değer olduğunu, çarşıyı güzelleştireceklerini belirtti.

Kazancılar Çarşısı'nı yeni ve modern bir görünüme kavuşturmak için proje hazırladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Örnek prototip çalışmanın ardından Kazancılar Çarşısı'nı Melikgazi'ye yakışır şekilde yenilemeye devam ediyoruz. Şehir merkezi bizim için misafir odası. Çarşıdaki sarraf ve esnaf arkadaşların rahat etmesi ve buradan alışveriş yapan vatandaşlarımızın da Kayseri'ye yakışır bir ortamda alışveriş yapması önemli. Uzun yıllardır kullanılan Kazancılar Çarşısı oldukça eskimiş durumdaydı. Dolayısıyla buranın yenilenmesi ile ilgili talep vardı. Bu yaz sonunda ekim, kasım gibi çalışmalarımız başlayacak. Yeni hali ile Kazancılar Çarşısı'nın Kayseri'ye yeni bir soluk getireceğini, esnafın da güzellik içinde çalışacağını düşünüyorum."

Gülsoy da "Kazancılar Çarşısı şehrimizin merkezi, ticaret ve finansın kalbinin attığı yer sayılır. Sağ olsun başkanımız burayla ilgili talebimizi kabul etti. İnşallah yakında güzel bir cazibe merkezi olacak. Başta başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İncetoprak ise yapılan çalışmalar ve destekleri için Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA