Melengiç toplarken üzerine kaya parçası düştü
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Melengiç toplarken üzerine kaya parçası düştü

24.10.2020 20:46 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:51
Melengiç toplarken üzerine kaya parçası düştü

HATAY'ın Hassa ilçesinde, arkadaşları ile melengiç toplarken üzerine kaya parçası düşen İdris İhtiyar (64) yaralandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde, arkadaşları ile melengiç toplarken üzerine kaya parçası düşen İdris İhtiyar (64) yaralandı.

Olay, öğleden sonra Merkez Hassa ilçesi Karafakılı köyünde meydana geldi. İddiaya göre İdris İhtiyar, arkadaşları ile birlikte volkanik arazi bölgesinde yetişen Sakızlık ağaçlarından melengiç toplamaya gitti. İhtiyar, kayalık bölgede girdiği çukurda üzerine kaya parçası düşmesi sonucu mahsur kaldı. İhtiyar'ın yardım çığlığı atması üzerine olay yerine arkadaşları geldi. 4 saatlik süren çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarılan İhtiyar, sarp arazide yaklaşık 5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu İhtiyar, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Melengiç toplarken üzerine kaya parçası düştü
Melengiç toplarken üzerine kaya parçası düştü
Melengiç toplarken üzerine kaya parçası düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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