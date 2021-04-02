Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı (3)
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Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı (3)

Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel
Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı (3)

'BENİM KARIMI NASIL GÖTÜRÜRSÜN'Mahkemede ifade veren Tanık Ahmet Çoban ise Melek İpek'i ailesinden dolayı tanıdığını belirterek, "10 yıl önce bir olay yaşadım. Melek bana akşam telefon açtı.

'BENİM KARIMI NASIL GÖTÜRÜRSÜN'

Mahkemede ifade veren Tanık Ahmet Çoban ise Melek İpek'i ailesinden dolayı tanıdığını belirterek, "10 yıl önce bir olay yaşadım. Melek bana akşam telefon açtı. 'Ahmet amca ben hap içtim. İyi değilim. Beni hastaneye götürür müsün?' dedi. Ben de aracımla geldim. O zaman Melek de eşiyle birlikte Kovanlık köyünde kalıyordu. Yeşilbayır sağlık ocağına götürdüm. Zehirlendiğini söylediler ve hastaneye yönlendirdiler. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüm. Annesini ve babasını çağırdım. Hastane çıkışında eşi beni aradı. Beni tehdit etmeye başladı. 'Sen benim karımı nasıl götürürsün' diyerek küfürlü konuştu. Ben de telefonu suratına kapattım ve sonra evime gittim" dedi.

'MELEK HANIM BOŞANMAK İSTEMEDİ'Ramazan İpek'in ablası Durkadın Çelik ise Melek'le eşi arasında sorun olmadığını ifade ederek, "12 yılın 2 yılı bizde kaldılar. İlk zamanlarda eşi köyde, kardeşim bizde kalıyordu. Aralarında birkaç sorunları oldu. Kardeşim boşanmak istedi. Melek hanım boşanmak istemedi" dedi. Mahkeme başkanının, Melek'in ifadesinde 'Ramazan bir gün beni şiddetli dövdü. Kaynanama gittim. Annesi yaralarıma merhem sürdü' sözlerini hatırlatması üzerine Durkadın Çelik, "Hayır böyle bir şey olmadı. Meleğin annemin evine geldiğine de şahit değilim. Ben kardeşimin çocuklarına şiddet uyguladığını da görmedim" diye konuştu.Melek İpek'in komşusu tanık Havva Bengü ise "Bir keresinde Ramazan ağabeyin 'Defol git' diye bağırarak Melek'in elbiselerini balkondan aşağıya attığını görmüştüm. Bir seferinde de gözünde morluğa şahit oldum. Fakat işim acele olduğu için ayrıntılarını sormadım. Ancak komşum sormuş. Melek de komşuya, 'Ağzım durmadığı için Ramazan vurdu' demiş' " dedi.'RAMAZAN HOVARDADIR'Tanık Ahmet Soyfidan ise Ramazan'ın av arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Kendisi ile avda tanıştık ve sonrasında ailece görüşmeye başladık. Biz evlerine gittiğimizde hayatım, canım diye birbirlerine hitap ettiklerini biliyorum. Ramazan'ın Melek'i dövdüğüne şahit olmadım. Ramazan hovardadır. Görüştüğü kadınların fotoğraflarını gösterirdi. Bu yüzden kendisi ile ilişkiyi kesmiştim" diye konuştu.'3- 4 AYLIK BEBEĞİNİ TOKATLADIĞINI GÖRDÜM'Tanık Raşit Güngör de "Bizim oradan taşınmadan önce kapı komşumuzdu. Ancak diyaloğumuz devam ediyordu. Ramazan'ın Melek'e karşı şiddet uyguladığına zaman zaman şahit oldum. Melek'in kucağındaki 3- 4 aylık bebeğini tokatladığını gördüm. Melek'in elbiselerini yaktığını da gördüm. Melek'i ara sıra yüzü gözü mor görüyordum" dedi.

Mahkeme heyeti, Melek İpek'in tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı 26 Nisan tarihine erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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