Hazırlık maçında 11 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 286'sı özel toplam 640 karşılaşma oynayıp, biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik, 239 yenilgi yaşadı. Peki, Meksika Türkiye maçı bu gece mi, yarın gece mi? Milli maç bugün mü, yarın mı?

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın 29 kişilik kadroya dahil ettiği isimler şunlar:

Kaleciler : Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans : Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha : Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet : Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

TÜRKİYE MEKSİKA İLE DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI?

A Milli Futbol Takımı, Meksika ile tarihindeki ilk maça çıkacak.

İki takım arasındaki ilk mücadeleye Kuzey Carolina eyaletindeki Kenan Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olacak.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Meksika ve Türkiye, karşı karşıya geleceği hazırlık maçı, Chapel Hil'da, Kenan Memorial Stadyumu'nda oynanacak.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Meksika Türkiye maçı tek üzerinden oynanacak.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI NEDEN GECE YARISI OYNANIYOR?

İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, Saı'yı Çarşamba'a bağlayan gece 04.00'de başlayacak.

Meksika Türkiye maçı, iki ülke arasındaki yerel saat farkından dolayı geç saatte başlıyor.