Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi
İngiltere'nin Manchester şehrinden İslamın barış dini olduğunu anlatmak için Mekke'ye yürüyüşe başlayan Farid Feyadi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.
İngiltere'nin Manchester şehrinden İslamın barış dini olduğunu anlatmak için Mekke'ye yürüyüşe başlayan Farid Feyadi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.
Ülkesinden 4 ay önce "Barış için yürüyüş" pankartıyla yola çıkan Feyadi'yi Beypazarı'nda AK Parti yöneticileri karşıladı.
İlçede yorgunluğu gideren Feyadi, bir gece verdiği molanın ardından temmuz ayında Mekke'ye vararak hac farzını yerine getirme hedefiyle yola çıktı.