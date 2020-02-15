Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi
Haberler » Güncel » Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi - Haber

Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi

İngiltere'nin Manchester şehrinden İslamın barış dini olduğunu anlatmak için Mekke'ye yürüyüşe başlayan Farid Feyadi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.

15.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:46
Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı'nda mola verdi

'nin Manchester şehrinden İslamın barış dini olduğunu anlatmak için 'ye yürüyüşe başlayan Farid Feyadi, 'nın ilçesinde mola verdi.

Ülkesinden 4 ay önce "Barış için yürüyüş" pankartıyla yola çıkan Feyadi'yi Beypazarı'nda AK Parti yöneticileri karşıladı.

İlçede yorgunluğu gideren Feyadi, bir gece verdiği molanın ardından temmuz ayında Mekke'ye vararak hac farzını yerine getirme hedefiyle yola çıktı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler