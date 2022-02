Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun resmi açılışı yapıldı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı iş birliğinde kente kazandırılan Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun resmi açılışı, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, her ziyaretinde kentin bir adım daha ileriye gittiğini belirterek Gaziantep'in her açıdan örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, şehrin dört bir yanını spor salonları ve yüzme havuzlarıyla donatan Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Toto ile ortaklaşa hareket ederek hizmete açtığı Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu için düzenlenen resmi açılış törenine katıldı. Törende Kurtulmuş, Gaziantep genelinde bulunan 400 okula dağıtılacak spor malzemeleri için 2,5 milyonluk temsili çeki GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'ye takdim etti. Açılış konuşmalarının ardından protokol, tesisi gezdi.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, şehre olan ziyaretinin açılış törenin ardından devam edeceğini söyledi.

"Bu spor salonu açılışının ayrı bir önemi var"

Kurtulmuş, "Gaziantep programları arasında Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun resmi açılışının çok anlamlı bir yeri var. Vehbi Dinçerler Beyin Türkiye siyasetine katkıları, çok değerli destekleri, kişiliği, karakteri ve şahsiyetiyle ortaya koyduğu vizyon, Türkiye siyasetinde iz bırakmıştır. Bu örneği ve hatırayı şükranla anıyoruz. Böyle bir ismin, burada bir spor salonuna verilmiş olması da oldukça güzel. Bu davranış, milletimizin kadir şinaslığının ve vefakarlığının ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir. Bu bakımdan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

"Her ziyaretimde Gaziantep bir adım daha ileri gidiyor"

Yaptığı her ziyarette Gaziantep'in bir adım daha ileriye gittiğini ifade eden Kurtulmuş, "Gaziantep her açıdan örnek bir şehirdir. Türkiye'nin geleceğine ait, inançlarımızı taze tutan bir kentimizdir. Gaziantep'in bir vitrin şehir olduğunu her defasında dile getiriyoruz. Gaziantep milli kurtuluşumuzda da kurucu iradesine sahip olan bir şehirdir. Yerli ve milli olmanın ne demek olduğunu büyük mücahitleriyle başta Şahinbey olmak üzere bütün dünyaya göstermiştir. Antep, farklılıkları bir arada yaşatabilen, bütün farklılıkları ve etnik kökenleri bütünleştiren Anadolu'nun çimentosu olmuş, tutkalı olmuş önemli şehirlerimizden birisidir" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep eşsiz hamleleriyle Türkiye'nin sembolü"

Gaziantep'in sanayisiyle, ekonomisiyle ve bölgesel kalkınmadaki eşsiz hamleleriyle güçlü ve büyük Türkiye'nin sembolü olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. 2023 tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir. 2071 de keza öyle. 2053 de değildir. Bu tarihlerin hepsi milletimizin ortak tarihleridir. Daha güçlü bir Türkiye hedefi için yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur. İnşallah az kaldı. 2023'te daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız" ifadelerine yer verdi.

"Büyük türkiye ideali için özgüvenli gençler yetiştiriyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada bir dönem Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerini de yapmış olan Vehbi Dinçerler'i örnek gösterdi. Konuşmasında herkesin siyaset adamı olabileceğini ancak devlet adamı olamayacağını, devlet adamı olmanın milli duruş gerektirdiğini belirten Şahin, "Biz Gaziantep'e geldiğimiz zaman şunu söylüyorduk, 'Sanayi şehrine hoş geldiniz, lezzetin başkentine hoş geldiniz' Bir türlü şunu söyleyemiyorduk, 'Eğitim şehrine hoş geldiniz, spor şehrine hoş geldiniz, bilim şehrine hoş geldiniz.' diyemiyorduk. Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte, AK Parti ile birlikte artık, 'eğitim şehrine hoş geldiniz, bilim şehrine hoş geldiniz, spor şehrine hoş geldiniz' diyoruz. Bugün çok özel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Bütün ilçelerde yüzme bilmeyen kalmasın dedik, denizi olmayan memlekette dünya şampiyonu çıkarıyoruz. Nasıl oluyor bu? Hep birlikte bu şehir için büyük bir gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da attığı o tohum, gazi şehirde fidan oldu. O fidan bilgi ormanına dönüştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, 'ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim' bizim değerli Cumhurbaşkanımız, 100. yılı himayesine alan Recep Tayyip Erdoğan da diyor ki, 'spor ne kaybetme üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor özgüvendir, cesarettir.' Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 'Büyük Türkiye' ideali için daha özgüvenli gençler yetiştiriyoruz. Daha cesaretli gençler yetiştiriyoruz. Aramızda bir uyum var, bir güven var, bir kardeşlik hukuku var. Kendi içimizde çalışıyoruz, birlikte rahmet var, birlikte kuvvet var anlayışıyla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"2023'e en hazır şehir gazi şehir"

Gaziantep modelinin öneminden bahseden Başkan Fatma Şahin, "Kapsayıcı olacaksın, katılımcı olacaksın, hiç kimseyi geride bırakmayacaksın dedik. Allah'ıma hamdolsun her gün başka bir eserin açılışı için gelen misafirlerimizle bir aradayız. Büyük bir ekip çalışmamız var. Allah'ın izniyle bugün söylenen yeni hedefe 'Büyük Türkiye için, yeniden Büyük Türkiye için' 2023'e en hazır şehir Gazi şehirdir. Bunu birlikte başarıyoruz. Gaziantep Büyükşehir olarak doğan herkesin eşref-i mahlukat olarak nerede doğarsa doğsun, anası babası kim olursa olsun, AK Parti'nin kuruluş felsefesine uygun olarak hiç kimseyi geride bırakmadan yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'i Avrupa'nın önemli şehirlerinden birisi haline getirmeyi hedefliyoruz"

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de Gaziantep'in 2 milyon 32 bin genci olduğunu ve her vatandaşı genç kabul ettiklerinin altını çizerek, "Gazi şehrimizi her bakımdan yaşanabilir bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Gerek eğitim alanında gerek spor alanında, bu şehri her bakımdan sadece Türkiye'mizin değil, sadece coğrafyamızın değil, Avrupa standartlarında Avrupa'nın da önemli şehirlerinden birisi haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Artık, belediye başkanlığı görevini Fatma Şahin'e kimse bıraktıramaz"

Eski Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e artık belediye başkanlığı görevini kimsenin bıraktıramayacağını dile getirdi. Dinçerler, "İsmimi bu spor salonuna vererek bana şeref verdiler. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir kadirşinaslıktır bu, bir hatırlamadır, saygıdır, hürmettir. Vehbi Dinçerler'e değil, yaptığı hizmetleredir. Bu çok önemli bizler ölüp gideceğiz, gelip geçiciyiz herkes gibi. Şu an neyi anıyoruz biliyor musunuz? Millete hizmet edenlere her zaman saygı duyalım, onları öne çıkaralım, daima yüreğimizde sağlam tutalım. Onlara saygı duyalım ve milletin iradesini her zaman öne çıkaralım" şeklinde konuştu.

Salonda bugüne kadar 8 bin 553 kişiye hizmet verildi

Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesi'ndeki spor salonu Olcay Külah İlkokulu'nun bahçesinde yer alıyor. Toplamda bin 257 metrekarelik inşaat alanına sahip olan salonun içerisinde uluslararası standartlarda yapılan basketbol sahasının yanı sıra fitness, voleybol, basketbol, kickbox, karate, tekvando, satranç ve masa tenisi branşları ve 120 kişilik kapasiteli tribün bulunuyor. Tesis faaliyet göstermeye başladığı 2020 yılından bugüne kadar 8 bin 553 vatandaşa hizmet verdi.

Törene AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Eski Devlet Bakanı Mehmet Vehbi Dinçerler, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Üzer, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer il protokol üyeleri katıldı. - GAZİANTEP