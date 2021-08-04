Medya-İş Bitlis'te AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medya-İş Bitlis'te AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

Medya-İş Bitlis'te AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisi açıldı.

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisi açıldı.

İlçedeki Yaşam Alışveriş Merkezi önünde açılışı gerçekleştirilen sergiyi, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar gezdi.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulmün fotoğraflarını sergilediklerini söyledi.

Filistin'de çekilen ve AA'ya ait 83 fotoğrafın sergilendiğini belirten Özdemir, ramazan ayının son haftası ve Ramazan Bayramı boyunca İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulmü anlatan resimlerin de yer aldığını aktardı.

Ramazan Bayramı sonrası Türkiye genelini kapsayan fotoğraf sergisi çalışması başlattıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bir önceki sergimiz Mardin'deydi, bugün Tatvan'dayız. Ardından Van'da sergimizi açacağız. Filistin halkının İsrail'e karşı direnişi ve her şeye rağmen ayakta durmalarını gösteriyor. İsrail de acımasızlığını her şekilde ortaya koyuyor. Evladını kaybeden annenin acısı ortada. Bu zulmü yapanların hiç dini, imanı yok. Gazetecilere ve sağlık ekiplerine bile saldırıyorlar. Amacımız, orada yaşanan bu zulmü göz önüne serebilmek. Çünkü, uluslararası basın ve maalesef bazı İslam ülkeleri de dahil bu gerçekler göz önüne konmuyor. Sadece, Türkiye'de bu gerçekler haykırılıyor. Sergimizin başlangıcını turist alan illerde daha çok yaptık. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. İnsanların fotoğrafları inceleyerek bilgi aldıklarını gördüm."

Medya-İş Bitlis'te AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Medya-İş Bitlis'te AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Medya-İş Bitlis'te AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Medya-İş Bitlis'te AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

'Sopalı şifacı' kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk bitmedi: Belki gelir, hocaya inanıyorum
"Sopalı şifacı" kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk bitmedi: Belki gelir, hocaya inanıyorum
'SOPALI ŞİFACI' KAÇTI, MÜHÜRLENEN OFİSİNİN ÖNÜNDE KUYRUK BİTMEDİ
'SOPALI ŞİFACI' KAÇTI, MÜHÜRLENEN OFİSİNİN ÖNÜNDE KUYRUK BİTMEDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medya-İş Bitlis'te AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 17:23:06. #1.16#

title