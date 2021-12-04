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Medipol Başakşehir yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yakalanan 5 maçlık galibiyet serisi geride kalan hafta iç sahadaki Altay beraberliğiyle sona eren Medipol Başakşehir, 22 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üç sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, Hatayspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Son 3 maçından 2'sini kaybeden 26 puanlı Atakaş Hatayspor ise aynı puana sahip İttifak Holding Konyaspor'un averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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