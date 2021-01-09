Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır
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Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır

09.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:13
Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig'in 18. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınma ile başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, saat 17.00'de Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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