Medipol Başakşehir maçından notlar

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Fatih Terim 3 değişiklik yaptı

İsmail Çipe kalede

Ata SELÇUK/ - Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil üstlendi.

Galatasaraylı taraftarlar, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, maç öncesinde Emre Belözoğlu'nun aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve ıslıkladı.

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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