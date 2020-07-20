Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu Avrupa basınında! Medipol Başakşehir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu Avrupa basınında! Medipol Başakşehir

Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir, İstanbul'un 4. büyüğü olarak anıldı. The Guardian, L'Equipe, Ansa ve UEFA Başakşehir'i tebrik etti. Medipol Başakşehir kaç yılında kuruldu? Medipol Başakşehir başkanı kim?

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu Avrupa basınında! Medipol Başakşehir
20.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:38

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir olurken Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu Başakşehir'in bu başarısı Avrupa basınında geniş yer buldu. Turuncu lacivertli ekip için İstanbul'un 4. büyüğü olduğu ve 3 büyüklerin hanedanlığına son verdiği ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başladı. Medipol Başakşehir'in tarihi başarısı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Avrupa basının önde gelen gazeteleri Başakşehir'in şampiyonluğuna geniş yer ayırdı.

THE GUARDIAN "İSTANBUL TAKIMLARININ HAKİMİYETİ SONA ERDİ"

İngiliz The Guardian, Başakşehir'in İstanbul takımlarının hakimiyetini sona erdirmesine vurgu yaptı ve "Başakşehir; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en çok şampiyon olduğu ve ambargo koyduğu ligde tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Clichy, Robinho, Demba Ba Skrtel gibi tecrübeli yıldızların forma giydiği Başakşehir, İstanbul takımlarının hakimiyetini sona erdirdi" ifadelerini kullandı.

L'EQUIPE "TÜRKİYE'NİN YENİ ŞAMPİYONU"

Fransa kaynaklı L'Equipe gazetesi ise Başakşehir'in Türkiye'nin yeni şampiyonu olduğunu belirtip şu ifadelere yer verdi:

"Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyon oldu. 33. haftaya Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Başakşehir, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. İki kez elektriklerin kesildiği maç uzadı. Başakşehir, Türkiye'nin yeni şampiyonu oldu."

ANSA "İSTANBUL'UN 4. BÜYÜĞÜ"

İtalyan Ansa ise "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra İstanbul takımları arasında yeni şampiyon Medipol Başakşehir, İstanbul'un dördüncü büyüğü oldu. Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra Türkiye'nin 6. şampiyonu Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı" diyerek turuncu lacivertli ekibi İstanbul'un 4. büyüğü olarak niteledi.

UEFA'DAN TEBRİK MESAJI

Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Başakşehir için UEFA'dan da mesaj geldi. UEFA'nın resmi hesaplarından, "Başakşehir ilk şampiyonluğunu kazandı. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidecekler" yazısı paylaşıldı, madalya ve tebrik işaretleri kullanıldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KAÇ YILINDA KURULDU? MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BAŞKANI KİM?

Medipol Başakşehir ilk olarak dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Kulübü adıyla 1990 yılında kurulmuştur, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü; 2014 yılında kurulmuş olarak kabul edilir.

Bugün ise başkanı Göksel Gümüşdağ'dır.

İlgili Haberler

Başakşehir'in şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yer buldu: İstanbul'un 4. büyüğü
Başakşehir'in şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yer buldu: İstanbul'un 4. büyüğü
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan şampiyonluk kutlamalarına katıldı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan şampiyonluk kutlamalarına katıldı.
2019-2020 şampiyonu Başakşehir oldu! Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir şampiyon oldu
2019-2020 şampiyonu Başakşehir oldu! Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir şampiyon oldu
Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in rakibi kim? Başakşehir kimle eşleşti?
Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in rakibi kim? Başakşehir kimle eşleşti?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı Ekonomi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın Güncel
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda...
İki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu olan kayınpeder, 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu olan kayınpeder, 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Huysuz Virjin Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Tamer Tuna Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Beşiktaş Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu Avrupa basınında! Medipol Başakşehir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 12:23:53. #1.14#
title