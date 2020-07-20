Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu Avrupa basınında! Medipol Başakşehir Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir, İstanbul'un 4. büyüğü olarak anıldı. The Guardian, L'Equipe, Ansa ve UEFA Başakşehir'i tebrik etti. Medipol Başakşehir kaç yılında kuruldu? Medipol Başakşehir başkanı kim?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir olurken Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu Başakşehir'in bu başarısı Avrupa basınında geniş yer buldu. Turuncu lacivertli ekip için İstanbul'un 4. büyüğü olduğu ve 3 büyüklerin hanedanlığına son verdiği ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başladı. Medipol Başakşehir'in tarihi başarısı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Avrupa basının önde gelen gazeteleri Başakşehir'in şampiyonluğuna geniş yer ayırdı.

THE GUARDIAN "İSTANBUL TAKIMLARININ HAKİMİYETİ SONA ERDİ"

İngiliz The Guardian, Başakşehir'in İstanbul takımlarının hakimiyetini sona erdirmesine vurgu yaptı ve "Başakşehir; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en çok şampiyon olduğu ve ambargo koyduğu ligde tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Clichy, Robinho, Demba Ba Skrtel gibi tecrübeli yıldızların forma giydiği Başakşehir, İstanbul takımlarının hakimiyetini sona erdirdi" ifadelerini kullandı.

L'EQUIPE "TÜRKİYE'NİN YENİ ŞAMPİYONU"

Fransa kaynaklı L'Equipe gazetesi ise Başakşehir'in Türkiye'nin yeni şampiyonu olduğunu belirtip şu ifadelere yer verdi:

"Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyon oldu. 33. haftaya Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Başakşehir, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. İki kez elektriklerin kesildiği maç uzadı. Başakşehir, Türkiye'nin yeni şampiyonu oldu."

ANSA "İSTANBUL'UN 4. BÜYÜĞÜ"

İtalyan Ansa ise "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra İstanbul takımları arasında yeni şampiyon Medipol Başakşehir, İstanbul'un dördüncü büyüğü oldu. Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra Türkiye'nin 6. şampiyonu Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı" diyerek turuncu lacivertli ekibi İstanbul'un 4. büyüğü olarak niteledi.

UEFA'DAN TEBRİK MESAJI

Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Başakşehir için UEFA'dan da mesaj geldi. UEFA'nın resmi hesaplarından, "Başakşehir ilk şampiyonluğunu kazandı. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidecekler" yazısı paylaşıldı, madalya ve tebrik işaretleri kullanıldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KAÇ YILINDA KURULDU? MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BAŞKANI KİM?

Medipol Başakşehir ilk olarak dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Kulübü adıyla 1990 yılında kurulmuştur, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü; 2014 yılında kurulmuş olarak kabul edilir.

Bugün ise başkanı Göksel Gümüşdağ'dır.