Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'i: Canlı takip
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Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'i: Canlı takip

Süper Lig'in başarılı iki takımı Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. M. Başakşehir - Galatasaray hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Pazar akşamı ekranlarda olacak. Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı canlı takip haberimizde.

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'i: Canlı takip
20.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:14

Medipol Başakşehir - Galatasaray, Süper Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Başakşehir ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi belli oldu. Öte yandan Başakşehir ile Galatasaray ilk 11'leri de ortaya çıktı. Başakşehir - Galatasaray maçı şifresiz mi? Başakşehir - Galatasaray hangi kanalda? İşte, detaylar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Merakla beklenen maç, 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'da olacak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Birinci yardımcı hakem Kerem Ersoy, ikinci Serkan Ok, dördüncü hakem Tugay Kaan Numanoğlu şeklinde belirlendi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Visca, Demba Ba, Crivelli

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli, Falcao

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY KAÇ KAÇ?

Başakşehir 0 - 1 Galatasaray

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