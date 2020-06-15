Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA