Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın, çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.
Turuncu-lacivertli takım, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra Antalya'ya hareket edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever