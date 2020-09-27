Meclis, 1 Ekim'de açılıyor
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Meclis, 1 Ekim'de açılıyor

27.09.2020 13:20 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:24
Meclis, 1 Ekim'de açılıyor

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Perşembe günü yeni yasama yılına başlamak üzere toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Perşembe günü yeni yasama yılına başlamak üzere toplanacak.

TBMM Meclis İç Tüzüğü uyarınca 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı Açılış Programı, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince Atatürk Anıtı'na çelenk koyularak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda özel gündemle saat 14.00'te toplanacak. Genel Kurul, Şentop'un sunuş konuşması ile başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a açılış konuşması için davet edilecek. Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından 6 Ekim Salı günü açılmak üzere kapanacak.Öte yandan 1 Ekim Meclis Açılış Resepsiyonu ise pandemi nedeniyle yapılmayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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