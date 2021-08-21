MasterChef ne zaman saat kaçta? 21 Ağustos MasterChef canlı izleme linki! TV 8 Canlı yayın ekranı!

Masterchef yeni bölümü bugün olmayacak mı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak? 21 Ağustos MasterChef canlı izleme linki! TV 8 Canlı yayın ekranı!

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MASTERCHEF NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

MasterChef bu akşam 20.20'de başlayacak.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı.[2] 2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini Danilo Zanna aldı.