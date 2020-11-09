Masterchef düello ödülünü kim kazandı? Masterchef Emir kimdir? Masterchef Esra kimdir?
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Masterchef düello ödülünü kim kazandı? Masterchef Emir kimdir? Masterchef Esra kimdir?

09.11.2020 23:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:16
Masterchef düello ödülünü kim kazandı? Masterchef Emir kimdir? Masterchef Esra kimdir?

9 Kasım'da MasterChef'te yarışmacılar çiğ köfte yaptı ve kazanan isim belli oldu. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'tes düello kazananı da belli oluyor. 9 Kasım Masterchef düello ödülü nedir?

Masterchef'te bugün takım kaptanları ve takımlar belirleniyor. Zahmetli bir çiğ köfte yapımı sonrası takım kaptanlrı kimler olacak? Avantaj elde edecek isimler kimler olacak? Haftanın düello oyunu da Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 9 Kasım'da düelloyu kim kazandı?

MASTERCHEF TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için çiğ köfte yapımında yarıştılar. Farklı usullerde yapılan çiğ köftenin kazananı Esra oldu. Esra mavi takım kapatanı oldu.

Kırmızı takım kaptanı ise Emir oldu.

MASTERCHEF 9 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Masterchef şefleri düello oyunu için ilk olarak kaptanlık oyununu başlattı. Kaptanlık oyununda yarışılan yemek ise çiğ köfte oldu.

Yarışmada yarışan isimler ise şöyle;

Ayyüce, Esra, Özgül, Ebru, Emir, Eray, Barbaros, Uğur, Serhat...

9 Kasım haftası MasterChef mavi takım kaptanı Esra oldu.

Düello kısmında ise yapılan yemek künefe oldu!

Künefe yarışını kazanan isim ise Emir oldu!

9 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre bu hafta da bir ödül belirlenecek ve avantajlı olan mavi takıma ödül verilecek!

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.

MASTERCHEF EMİR MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

MASTERCHEF ESRA MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

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