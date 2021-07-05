MASKİ'den Demirci Merkeze yeni sondaj kuyusu

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaz mevsiminde Demircili vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşamaması için ilçe merkezine yeni bir sondaj kuyusu daha açtı.

Analizlerinin yapılması için numune alımı da gerçekleştirilen sondajdan saniyede 6 litre verime sahip su elde edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu sorunu yaşamaması için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini yükseltmek için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar ile birlikte 300 metre derinlikte açılan yeni sondajdan saniyede 6 litre verime sahip su elde edildi.

Mahalle muhtarları çalışmalardan memnun

Merkez Akıncılar Mahalle Muhtarı Nurullah Emekli, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Hizmette hiçbir zaman ayrım yapmadan mahallelerimize en güzel çalışmaları getirdi. İçme suyu konusunda da Demirci merkezimize ilave yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Hayırlısı ile artık su sıkıntısı çekmeyeceğiz" dedi.

Merkez Hacıhamza Mahalle Muhtarı Abdullah Erdoğan, yeni açılan sondaj kuyusuyla birlikte merkezde içme suyu sıkıntısının son bulacağını belirterek, "Demirci merkeze takviye olarak açılan yeni sondaj kuyumuz ile birlikte inşallah bundan sonraki süreçte su sıkıntısı yaşamayacağız. Şahsım ve mahallem adına hizmetlerinden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.

Merkez Beyazıt Mahalle Muhtarı Halil Demir ise, "Mahalle olarak çalışmalardan memnunuz. Yeni sondaj kuyumuz ile birlikte içme suyu konusunda sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Bu doğrultuda hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler