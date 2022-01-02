İlk bölümüyle bazı seyircilerin büyük tepkisini çeken FOX TV'nin Maske Kimsin Sen yarışmasına ilişkin RTÜK harekete geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, programın yarın incelemeye alınacağını açıkladı. Vatandaşlar programın gündeme gelmesiyle program ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Maske Kimsin Sen programı nedir? Maske Kimsin Sen konusu nedir? Maske Kimsin Sen neden tepki çekti?

MASKE KİMSİN SEN PROGRAMI NEDİR?

Başarılı oyuncu Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.

Ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği "Maske Kimsin Sen?", dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı Medyapım imzalı "Maske Kimsin Sen?" yarışması, iki gün arka arkaya 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar, ardından her pazar 20.00'de FOX'ta.

MASKE KİMSİN SEN PROGRAMI NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Yurt dışında "Masked Singer" ismiyle yayınlanan programın formatında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor. Yeni yarışma bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bir kesim ise maskelerin paganizm ve satanizm propagandası olduğunu söyleyerek çocukları olumsuz etkilediğini iddia etti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medyada "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi. Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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