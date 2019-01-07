Masaüstü ve Dizüstü Oyun Bilgisayarı Birleşti

Asus dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da masaüstü ve dizüstü bilgisayarın birleştiği Republic of Gamers (ROG) GZ700 modelini tanıttı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da birçok teknolojik ürün tanıtıldı. Bilgisayar üreticisi Asus da fuarda, tasarımıyla standart masaüstü bilgisayarların yerini alan dizüstü modeli ROG GZ700'ü meraklılarıyla buluşturdu.

Asus'tan yapılan açıklamada, klavyesi sökülerek farklı kullanım senaryolarına imkan tanıyan dizüstü oyun bilgisayarı, laptop formunda kullanılırken de yüzeye çapraz yerleşerek hem gelişmiş soğutma sağladığı hem de zengin bir ses deneyimi yaşattığı belirtildi. Alüminyum gövdeye sahip ROG GZ700'ün 17,3 inçlik Full HD ekranının ultra akıcı 144 Hz yenileme hızı ve G-SYNC teknolojisinin, 3 ms tepki süresi olanağı tanıdığı bildirildi.

Intel'in Core i9 işlemcisi ve GeForce RTX 20 Serisi harici grafik işlemcisiyle çalışan ASUS ROG GZ700'ün soğutma sistemi sayesinde hem işlemcinin hem de ekran kartının standart hızların üstüne çıkan performans sağladığı aktarıldı.

PERFORMANS ODAKLI TASARIM

Açıklamanın devamında, sıvı soğutmanın ihtiyaç duyduğu radyatörün kompakt tasarımı olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle ROG GZ700'de hava soğutma tercih edildiği kaydedildi. Bilgisayar tabanıyla yüzey arasında boşluk bırakarak, üst sınıf oyun bilgisayarları için kritik önem taşıyan hava akışını artıran ROG GZ700'ün, işlemci ve ekran kartı gibi kilit donanım bileşenlerini çok daha etkin biçimde soğuttuğu dile getirildi. Yüzeye çapraz olarak konumlanan kasa tasarımında bulunan çift fan, sıcak havayı kullanıcıdan uzağa üflerken,kritik bileşenlerin ekran arkasında yer alması ise saatler süren oyun keyfinde bile klavyenin serin kalmasını sağladığı aktarıldı. Ekran kartı ve işlemcinin ekranı etkilemesine ise özel soğutma sistemleri ile çözüm bulunduğu belirtildi.

OYUN TUTKUNLARIYLA BULUŞACAK

Klavyesi ve ekranı ayrılabilen ROG GZ700'ün, alt kısımda yer alan menteşeli desteğiyle tek elle masaya kurulabildiği ve ekranı farklı açılardan görüntüleme imkanı sunduğu bildirildi. Akıllı hoparlör sistemi ile bas artarken, dinamik ses aralığının da genişlediği dile getirildi. Oyunları en yüksek akıcılıkta oynatabilmek için GeForce RTX 2080'in harici ekran kartından faydalanan ASUS ROG GZ700'ün,Nvidia Turing mimarisi sayesinde oyunlardaki aydınlatma, gölge, yansıma ve diğer efektleri çok daha gerçekçi hale getirdiği kaydedildi.

ROG GZ700'ün, yılın ikinci çeyreğinde oyun tutkunlarıyla buluşması bekleniyor. - İstanbul

Kaynak: DHA