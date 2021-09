SPOR Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'daki 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendi -1

Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'daki 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendi

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ - Dünya Etno spor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendi.

Mas Güreşi Dünya Kupası'nda 2'nci ayak heyecanı, 18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yaşanacak. Bahçelievler Şehit Mustafa Özer Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlik için Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Yakutistan Cumhuriyeti Ulusal Sporlar Merkezi Başkanı Gavril Mokhnachevskii, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt ve konfederasyon yetkilileri katıldı.

1'inci ayağı Hive'de gerçekleştirilen şampiyonanın İstanbul'daki 2'nci ayağına 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride güreşler yapılacak. Müsabakalara 12 ülkeden 150 sporcu katılacak.

BİLAL ERDOĞAN: HER YIL DAHA FAZLA ÜLKE VE SPOR DALINI KAPSAYARAK BÜYÜYORUZ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, mas güreşini anlatarak sözlerine başlarken, "Mas kelimesi, ağaç dalı, ağaç anlamına geliyor. Temassız bir güreş türü diyebiliriz. Ayaklarınızın arasına tahta plakasını alıp ona dayanıyorsunuz ve elinizdeki ağaç dalıyla rakibinizi kendi tarafınıza çekmeye çalışıyorsunuz ya da çubuğu rakibinizin elinden alarak puan almaya çalışıyorsunuz. Bu etkinlik uzun yıllardır devam ediyor. Geleneksel sporların ülkelerin spor kültüründe ön planda olduğunu görmeyi takdir ettik. İstiyoruz ki dünyada geleneksel sporların gelişmesine ülkeler daha çok destek versin. Yakutistan'da bunun daha çok yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Mas güreşinin de geçtiğimiz 15-20 yılda uluslararası tanıtımında çok iyi mesafeler aldılar. 40'ın üzerinde ülkede Mas Güreşi Federasyonu kuruldu. Mas güreşinin olimpik bir dal olarak yer alması doğrultusunda ilerliyorlar. Okçuluk, mas güreşi ve mangala gibi benzeri oyunlarla halkımızı Bahçelievler'e davet ediyoruz. Hem spor salonunda organizasyonları takip edebilecekler, hem de salonun dışındaki etkinliklerden faydalanabilecekler. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun 15 ülkeden 20 kurumsal üyesi var. Kurumsal üyelerimizi desteklemek için çalışmalar yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Biz Türkiye'de festivaller yapıyoruz ama bu festivallerde tüm üyelerimize uygun bir konsept ortaya koyuyoruz, onları da ağırlıyoruz. Kırgızistan, Kazakistan, Japonya, Katar, Azerbaycan ve Yakutistan gibi ülkelerin geleneksel sporlarını festivallerimizde tanıttık. Böylelikle farklı ülkelerin ve spor dallarının birbiriyle tanışmasını sağlıyoruz. Her yıl Etnospor Forumları'nı yapıyoruz. Bazı yıllar Türkiye'de, bazı yıllar yurt dışında. Gelecek yıl Bakü'de yapacağız. Bir yıl Almatı'da yaptık, bir yıl Antalya'da yaptık. Bu toplantılarımızın neticesi olarak geleneksel sporlar araştırma icra kurulu kurduk, akademisyenlerden kurulu. Etnosporlar Ansiklopedisi çalışması başlattılar. Dünya çapında doktora bursu başlattık. Bunun herhangi bir başvuru tarihi var. Her bir başvuruya ayrı bir komisyon kuruyoruz. Farklı miktarlarda burslarımızı veriyoruz. Hem üyelerimizle hem üyelerimiz olmayan ülkelerle sporun geleceğini çalışıyoruz. Geleneksel sporların bakanlıklar tarafından destekleneceğine dair birçok ülkeyle mutabakata vardık. 7 yıl önce başladığımız bu yolda mesafe almaya devam ediyoruz. Her yıl daha fazla ülke ve daha fazla spor dalını kapsayarak büyüyoruz" dedi.

"OKUL ETKİNLİKLERİ YAPACAĞIZ"

Etnospor Kültür Festivali'ni bu sene yapmama kararı verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Yapmadığımız zaman yerine yine bir zengin etkinlik konsepti yerleştireceğiz. Hem Kızılay'ımız hem de AFAD'ımızla bir araya gelerek, afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza katkı sunacağız. Bütün ortaokullarda, kimseden ücret talep etmeden, kendi imkanlarımızla okul etkinlikleri yapacağız. Okul etkinlikleri yaptığımız malzemeleri okula bırakacağız. 300'ün üzerinde ortaokulda yaptık. Mangala, mas güreşi ve okçuluk talimleri yapılıyor. Okula ciddi miktarda mangala takımı bırakıyoruz, ok yay hedef takımı bırakıyoruz, mas güreşi seti bırakıyoruz. Bu okulları, bütün afet bölgelerini dolaşarak arkadaşlarımızla bu okullarda etkinlik yapmış olacağız. MEB'deki arkadaşlarımız da buna ihtiyaçları olduğunu söylediler. Biz sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Sponsorlarımızın görünürlüğünü de hem okullarımızda hem de Mas Güreşi Dünya Kupası'nda sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

GAVRIL MOKHNACHEVSKII: MAS GÜREŞİNİN DÜNYADA 49 FEDERASYONU VAR

Yakutistan Cumhuriyeti Ulusal Sporlar Merkezi Başkanı Gavril Mokhnachevskii ise Bilal Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı. Mokhnachevskii, "Bilal Bey sizlere mas güreşinin ne olduğunu anlattı. Mas güreşi bize gelenekten kalan çok önemli bir kültür etkenidir. Biz bunu onurla, yıllar boyunca gelecek kuşaklara aktarmaya devam etmekteyiz. Mas güreşi her bir insanın çok önemli fiziki yeteneklerini geliştiren bir spor türüdür. Şu anda mas güreşinin dünyada 49 ülkede federasyonu var. Bizim önümüzdeki en önemli hedefimiz, mas güreşinin olimpik oyunların sırasına eklemektir. Bunun için biz Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun desteğiyle mas güreşini daha fazla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Mas Güreşi Dünya Kupası'na dünyanın 12 ülkesinden 150'ye yakın sporcu katılacak. Bununla birlikte 17 Eylül'de uluslararası mas güreşi başkanlık toplantısı gerçekleştireceğiz ve önümüzdeki hedefleri konuşacağız. Herkesi Mas Güreşi Dünya Kupası'nın ikinci ayağını izlemeye davet ediyorum. Eminim ki hepiniz çok seveceksiniz. 2016 yılında gerçekleştirilen Dünya Göçebe Oyunları sırasında Etnospor Konfederasyonu ile tanıştık. O günden bu yana mas güreşini geliştirmek için bir arada çalışıyoruz. 2019 yılında Bilal Bey de Yakutistan'da gerçekleştirdiğimiz etkinlere katılım göstermişti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mas güreşi güvenli ellerde. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Mas güreşine erkekler, kadınlar, gençler, çocuklar ve aynı zamanda spor emektarları yapmakta" diye konuştu.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural ve Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt ise bu organizasyon için Dünya Etnospor Konfederasyonu'na destek vermekten ötürü çok mutlu olduklarını dile getirdiler.