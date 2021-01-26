Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi
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Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi

26.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:18

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatte 51 kilometre hızla esen keşişlemeyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatte 51 kilometre hızla esen keşişlemeyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 51 kilometreyi bulan keşişleme, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar, renkli görüntüler oluştururken, sörfçüleri kıyıdaki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi
Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi
Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi
Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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