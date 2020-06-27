Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Kaynak: AA