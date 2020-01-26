Marmara Boat Show fuarını 24 bin kişi ziyaret etti

26.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:06

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nı (Marmara Boat Show), 24 bin kişi ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılan fuarda, sürat ve gezi tekneleri, motor yatlar, güç ekipmanları, motorlu ve yelkenli tekneler sergilendi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sona eren fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

24 bin kişinin ziyaret ettiği etkinliğin bölgede yapılan ilk denizcilik fuarı olduğunu vurgulayan Doğusel, kente ve Türkiye ekonomisine değer katmayı amaçladıklarını kaydetti.

Doğusel, "Türkiye bir deniz kenti. 8 bin 33 kilometre, bir birinden çok güzel kıyı şeridine sahibiz. Bunlardan bizim için en özeli Kocaeli'dir. Hem Karadeniz'e hem de Marmara'ya kıyısı var. Aynı zamanda Sapanca Gölü'ne sahip. Bu özelliklerinin ticari anlamda da ön plana çıkartılabilmesi için, buradaki ticari değerleri görebilmek için böyle bir organizasyon yaptık. İlgiden dolayı çok memnunuz." diye konuştu.

Fuarda en küçük teknenin fiyatının, 17 bin lira olduğuna işaret eden Doğusel, şunları kaydetti:

"Fuara toplam 48 firma katıldı. Bu firmaların toplam üretim alanı 100 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Üretim sistemi aynı, üretim mekanizması aynı. Bu Kocaeli'nin gücü. Çünkü Kocaeli bir sanayi kenti. Fuarda tekne, yat, uydu sistemleri, yangın sistemi firmaları var. Diğer üreticiler var. Denizcilikle ilgili ne lazımsa hepsi var. Teknesi olanın parça alabileceği, teknesini yenileyebileceği, hiç birşeyi olmayanın fikir sahibi olabileceği fuarın, kent için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir başlangıçtır. İleride çok daha büyük, bölgesel fuarlar yapacağız."

Kaynak: AA