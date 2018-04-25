Mardin Suriye'nin Kamışlı Kentinde Patlama

Suriye'nin Kamışlı kentinde patlama

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bugün akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. patlamanın YPG'nin mühimmat deposunda meydana geldiği belirtildi.

Suriye'nin YPG kontrolünde olan ve rejim askerlerinin de bulunduğu Kamışlı kentinde bugün saat 21.30 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan ve YPG'nin kontrolünde olan Kamışlı'da meydana gelen patlama, Türkiye tarafında da duyuldu. Türkiye sınırından da net bir şekilde görünen patlamanın ardından gökyüzüne doğru alev topu yükselmesin cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde de korkuya neden olan patlamanın, YPG'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiği tahmin edilirken, patlamadan sonra Kamışlı'daki halkın evlerinden çıkmaması yönünde uyarı anonsu yapıldığı öğrenildi. Patlamanın ardından bölgede yoğun duman gözlendi.