Mardin sektörün liderlerini ağırlıyor

Tekstil sektörünün liderleri Güneydoğu'ya yatırım için Mardin'de bir araya geldi

MARDİN - Mardin ve Dicle bölgesi tekstil ve hazır giyimde yatırım fırsatları ve tanıtım günleri etkinliği kapsamında tekstil sektörünün liderleri Mardin'de bir araya geldi.

2-4 Şubat 'Mardin ve Dicle Bölgesi Tekstil, Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları Tanıtım Günleri' kapsamında yatırımcılar Dicle Kalkınma Ajansı konferans salonunda bir araya geldi. Programda yatırımcıların dikkati Güneydoğu'ya çekilirken, hükümetin teşvik paketleriyle yatırımcı ve sanayiciyi destekleme projeleri gündeme alındı.

"Mardin yatırımcılarını bekliyor"

Mezopotamya masalı olan Mardin'de yatırımcıları görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 1,5 yıl önce göreve başladığı zaman zor bir süreç yaşandığını söyledi. Vali Yaman, şimdi ise bölgeye huzur geldiğine değinerek "11 bin 500 yatak kapasitesi olan Mardin'de 1 milyon civarında misafiri ağırlıyoruz. O gün kapanan iş yerlerinden açılan iş yerine akış başladı. Nusaybin, Midyat'ta oteller açılmaya başladı. Şehir moral depolamaya, herkesin yüzü gülmeye başladı. Yatırımcıların dikkatini çekiyor. 1. organize sanayi bölgemiz dolu, 2. organize sanayi bölgemizi tahsisler için beklettik. Büyüyebilecek bir alan. Sizlerin müracaatlarını bekledik. 2. OSB yatırımcılarımızı bekliyor. Cazibe merkezlerimiz için 300'ün üzerinde başvuru oldu. Midyat ve Nusaybin'de gıda ve tekstil sektörünün havzası var" dedi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirilen DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Bölgemizde yatırım iklimi oldukça mükemmel. Bölgede dehşet yatırımlar var. Buraya yatırım yapmanız sizin kazancınıza olacaktır. Bizim size ihtiyacımız var. Bugün ve yarın göreceksiniz ki Mardin bir dünya kenti. Son dönemde yatırımcı da şahlandırmaya başladı. Gönlümüz Mardin ama tüm illerimize yatırımcıları bekliyoruz" diye konuştu.

"Bölge yatırım için büyük önem taşımakta"

Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu dönem Başkanı Kemal Bilim, bölge illerinde son zamanlarda istihdamda artış olduğunu gördüklerini söyledi. Bilim, "Bu bölgede hükümetimizin sağlayacağı teşvik programları ile daha güzel yatırım olacağına inanıyorum. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve istihdama büyük katkı sağlayan tekstil firmalarının bölgemize yatırım yapması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Her koşulda istihdam ve yatırım"

Türkiye'nin doğusu ile batısını tanıştırmak, Türkiye'nin bütün değerlerini bir araya getirmek adına önemli bir program olduğunu söyleyen Moda Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, "Bölgemiz çok hassas ve Ortadoğu'da Türkiye'nin en önemli sınır bölgesidir. Sıcak bir bölgedeyiz. Gündemde farklı şeyler olurken, tekstil ve hazır giyimde bölgede neler yapabilirizi konuşup, Türkiye'nin bütününde ne kadar önemli olduğunu vurgulayan ve her koşulda yatırım, her koşulda istihdam, her koşulda Türkiye'yi konuşacağımız bir program oldu" şeklinde konuştu.

"Ülkelere yatırım çekmek kolay değil"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Tarkan Kadoğlu; ülkelere yatırım çekmenin kolay olmadığını söyledi. Kadoğlu "Hepinizin bildiği gibi içinde yaşadığımız 21. yüzyılın dünyası yeni bir değişim ve dönüşümün sancılarını yaşarken ülkeler arasındaki ilişkiler teknolojinin oluşturduğu hız hayatın her alanını etkiliyor. Suriye ve Irak başta olmak üzere küresel güçlerin Ortadoğu coğrafyasına yaşattığı satrançta hamleler sürekli değişiyor. Dostların düşman, düşmanın dost olduğu kaygan bir zeminde oyun yeniden başlıyor. Yeni bir dünya kurulurken bu dünyanın adalet, demokrasi, insan hakları, refah, huzur, barış gibi insani ilkleri gücü elinde bulunduranların ne yazık ki vicdanına bırakmış durumdayız. Bu süreçte dünya ekonomisi toparlanırken kapitalin yolu değişiyor. Artık ülkelere yatırım çekmek eskisi kadar kolay değil" dedi.

Konuşmaların ardından plaket töreni düzenlendi.