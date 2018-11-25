Mardin Nusaybin, 10 Dakikalık Dolu Yağışına Teslim Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve işlerinin bodrum katını su bastı.

Nusaybin ilçesinde akşam saat 17.30 sıralarında başlayan 10 dakika süren dolu ve ardından sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bir çok sokak ve cadde yağış nedeniyle su altında kaldı. Kentte birçok evin bodrum katı ve bahçeleri ise sel suları bastı. Yeşilkent mahallesi Sülün sokakta oturan Mehmet Çakır, her yağmurda evlerinin sular altında kaldığını belirterek, "Her yağmurda evimizin giriş katı, sel suları altında kalıyor. Bu yüzden MARSU yetkililerine durumu açıklayıcı dilekçe verdim. Ancak hiç kimse gelip bu sokağın gider borusunu düzeltmedi" diye tepki gösterdi.