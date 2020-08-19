"Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi" onaylandı "Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi" onaylandığı bildirildi.

"Mardin-Kızıltepe İçmesuyu İsale Hattı Projesi" onaylandığı bildirildi.

Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut isale hattında arızaların oluştuğu, işletme problemlerinin yaşandığı bu sebeple vatandaşların mağdur olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda 2055'e kadar ihtiyacı karşılayacak şekilde alternatif isale hattı projelendirilerek MARSU tarafından onaylanmıştır. DSİ tarafından inşaatı tamamlanan Mardin-Kızıltepe içmesuyu isale hattı, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Gökçe, Ortaköy, Şenyurt, Kabala, Ömerli, Yeşilli ve güzergah üzerindeki ilçelerimiz ile birçok mahallemizin ihtiyacı karşılanacaktır. Hattın uzunluğu 97 km uzunluğunda ve 1600 mm çelik borudan oluşmaktadır. İller Bankası tarafından ihale süreci tamamlandıktan sonra yapım işlerine başlanılacaktır."

Kaynak: AA